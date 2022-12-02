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أكبر 5 شركات للأغذية والمشروبات في العالم لعام 2022

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بغداد - ياسين صفوان - 1. نستله في الصدارة

 
حافظت نستله على لقب أكبر شركة للمواد الغذائية في العالم، واحتفظت بالمركز الأول في القطاع.

• الدولة: سويسرا
• المبيعات: 95.3 مليار دولار
• الأرباح: 18.5 مليار دولار
• الأصول: 152.7 مليار دولار
• القيمة السوقية: 360 مليار دولار

2. بيبسيكو

 
أتت في المركز الثاني شركة بيبسيكو.

• الدولة: أميركا
• المبيعات: 79.5 مليار دولار
• الأرباح:7.6 مليار دولار
• الأصول: 92.4 مليار دولار
• القيمة السوقية:238.1 مليار دولار

3. Anheuser-Busch InBev SA

 
إحتلّت شركة SA Anheuser-Busch InBev المرتبة الثالثة.

• الدولة: بلجيكا
• المبيعات: 54.3 مليار دولار
• الأرباح: 4.7 مليار دولار
• الأصول:219.4 مليار دولار
• القيمة السوقية: 118.5 مليار دولار

4. كوكا كولا

 
في المركز الرابع، تأتي شركة كوكا كولا.

• الدولة: أميركا
• المبيعات: 38.7 مليار دولار
• الأرباح: 9.8 مليار دولار
• الأصول: 94.4 مليار دولار
• القيمة السوقية: 282.8 مليار دولار

5. شركة موندليز الدولية Mondelez International

 
أما بالنسبة للمرتبة الخامسة، أتت شركة موندليز الدولية.

• الدولة: أميركا
• المبيعات: 28.7 مليار دولار
• الأرباح: 4.3 مليار دولار
• الأصول: 67 مليار دولار
• القيمة السوقية: 89.9 مليار دولار
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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