انت الان تتابع خبر أكبر 5 شركات للأغذية والمشروبات في العالم لعام 2022 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1. نستله في الصدارة
حافظت نستله على لقب أكبر شركة للمواد الغذائية في العالم، واحتفظت بالمركز الأول في القطاع.
• الدولة: سويسرا
• المبيعات: 95.3 مليار دولار
• الأرباح: 18.5 مليار دولار
• الأصول: 152.7 مليار دولار
• القيمة السوقية: 360 مليار دولار
• المبيعات: 95.3 مليار دولار
• الأرباح: 18.5 مليار دولار
• الأصول: 152.7 مليار دولار
• القيمة السوقية: 360 مليار دولار
2. بيبسيكو
أتت في المركز الثاني شركة بيبسيكو.
• الدولة: أميركا
• المبيعات: 79.5 مليار دولار
• الأرباح:7.6 مليار دولار
• الأصول: 92.4 مليار دولار
• القيمة السوقية:238.1 مليار دولار
3. Anheuser-Busch InBev SA
• المبيعات: 79.5 مليار دولار
• الأرباح:7.6 مليار دولار
• الأصول: 92.4 مليار دولار
• القيمة السوقية:238.1 مليار دولار
3. Anheuser-Busch InBev SA
إحتلّت شركة SA Anheuser-Busch InBev المرتبة الثالثة.
• الدولة: بلجيكا
• المبيعات: 54.3 مليار دولار
• الأرباح: 4.7 مليار دولار
• الأصول:219.4 مليار دولار
• القيمة السوقية: 118.5 مليار دولار
• المبيعات: 54.3 مليار دولار
• الأرباح: 4.7 مليار دولار
• الأصول:219.4 مليار دولار
• القيمة السوقية: 118.5 مليار دولار
4. كوكا كولا
في المركز الرابع، تأتي شركة كوكا كولا.
• الدولة: أميركا
• المبيعات: 38.7 مليار دولار
• الأرباح: 9.8 مليار دولار
• الأصول: 94.4 مليار دولار
• القيمة السوقية: 282.8 مليار دولار
• المبيعات: 38.7 مليار دولار
• الأرباح: 9.8 مليار دولار
• الأصول: 94.4 مليار دولار
• القيمة السوقية: 282.8 مليار دولار
5. شركة موندليز الدولية Mondelez International
أما بالنسبة للمرتبة الخامسة، أتت شركة موندليز الدولية.
• الدولة: أميركا
• المبيعات: 28.7 مليار دولار
• الأرباح: 4.3 مليار دولار
• الأصول: 67 مليار دولار
• القيمة السوقية: 89.9 مليار دولار
• المبيعات: 28.7 مليار دولار
• الأرباح: 4.3 مليار دولار
• الأصول: 67 مليار دولار
• القيمة السوقية: 89.9 مليار دولار