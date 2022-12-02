انت الان تتابع خبر المالية تنجز الوجبة الخامسة من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والان مع التفاصيل
وأضافت ان "ذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨١ لسنة ٢٠٢٢ ، واحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة ٣ ، ومن المشمولين بالقرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ ، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧ وكالآتي :-
• محافظة بغداد ٦٤
• محافظة نينوى ٦٤
• محافظة البصرة ٦٤
• محافظة الأنبار ٦٤
• محافظة كربلاء ٦٤
• محافظة واسط ٦٤
• محافظة ذي قار ٦٤
• محافظة كركوك ٦٤
• محافظة النجف ٦٤
• محافظة المثنى ٦٤
• محافظة صلاح الدين ٦٤
• محافظة بابل ٦٤
• محافظة ميسان ٦٤
• محافظة الديوانية ٦٤
• مجلس الدولة ٦١
• مجلس القضاء الأعلى ٦١
• المحكمة الإتحادية العليا ٦٠
• وزارة المالية ٦٩
• وزارة الصحة ٦٦
• وزارة الإعمار والإسكان ٦٤
• وزارة التجارة ٦٤
• وزارة النقل ٦٥
• وزارة الهجرة والمهجرين ٦٣
• وزارة الإتصالات ٦٤
• وزارة الكهرباء ٦٤
• وزارة التعليم العالي ٦٥
• وزارة الصناعة ٦٤
• وزارة التخطيط ٦٤
• وزارة الزراعة ٦٤
• وزارة الموارد المائية ٦٤
• وزارة الداخلية ٦٦
• وزارة العمل ٦٦
• وزارة الخارجية ٦٦
• وزارة النفط ٦٤
• وزارة الثقافة ٦٤
• وزارة الدفاع ٦٦
• وزارة التربية ٦٤
• وزارة الشباب والرياضة ٦٤
• وزارة العدل ٦٦
• هيئة إستثمار بغداد ٦٤
• هيئة إستثمار البصرة ٦٣
• الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ٦٦
• ديوان الوقف السني ٦٦
• ديوان الوقف الشيعي ٦٦
• هيئة النزاهة ٦٥
• ديوان الرقابة المالية ٦٦
• مجلس الخدمة الإتحادي ٦٦
• الهيئة الوطنية للإستثمار ٦٦
• كلية الإمام الكاظم ٦٦
• كلية الإمام الأعظم ٦٦
• هيئة المنافذ الحدودية ٦٦
• هيئة التصنيع الحربي ٦٦
• ديوان الاوقاف المسيحية والديانات الاخرى ٦٦
• المجمع العلمي العراقي ٦٦
• مفوضية حقوق الانسان ٦٦
• هيئة استثمار محافظة بابل ٦١
• هيئة استثمار محافظة الانبار ٦٢
• هيئة استثمار محافظة نينوى ٦٣
• هيئة استثمار محافظة كركوك ٦٣
• هيئة إستثمار محافظة النجف ٦٣
• هيئة إستثمار محافظة كربلاء ٦٣
• هيئة استثمار محافظة ديالى ٦٢
• هيئة استثمار محافظة صلاح الدين ٦١
• هيئة استثمار محافظة المثنى ٦١
• هيئة استثمار محافظة الديوانية ٦١
• هيئة استثمار محافظة واسط ٦٢
• هيئة استثمار محافظة ميسان ٦٢
• هيئة استثمار محافظة ذي قار ٦١
• جهاز مكافحة الإرهاب ٦٦
• المفوضية المستقلة للإنتخابات ٦٤
وأشارت الوزارة الى انه "سيتم تزويد المحافظات والهيئات بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي ، على ان يتحمل مجلس الخدمة و وزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين".