انت الان تتابع خبر المالية تنجز الوجبة الخامسة من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " دائرة الموازنة في وزارة المالية انجزت، اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل من خريجي الدبلوم ضمن ملاك عدد من الهيئات والمحافظات (الوجبة الخامسة) والبالغ عددهم (٤٨١٣)".وأضافت ان "ذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨١ لسنة ٢٠٢٢ ، واحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة ٣ ، ومن المشمولين بالقرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ ، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧ وكالآتي :-

• محافظة بغداد ٦٤

• محافظة نينوى ٦٤

• محافظة البصرة ٦٤

• محافظة الأنبار ٦٤

• محافظة كربلاء ٦٤

• محافظة واسط ٦٤

• محافظة ذي قار ٦٤

• محافظة كركوك ٦٤



• محافظة ديالى ٦٤• محافظة النجف ٦٤• محافظة المثنى ٦٤• محافظة صلاح الدين ٦٤

• محافظة بابل ٦٤

• محافظة ميسان ٦٤

• محافظة الديوانية ٦٤

• مجلس الدولة ٦١

• مجلس القضاء الأعلى ٦١

• المحكمة الإتحادية العليا ٦٠

• وزارة المالية ٦٩

• وزارة الصحة ٦٦

• وزارة الإعمار والإسكان ٦٤

• وزارة التجارة ٦٤

• وزارة النقل ٦٥

• وزارة الهجرة والمهجرين ٦٣

• وزارة الإتصالات ٦٤

• وزارة الكهرباء ٦٤

• وزارة التعليم العالي ٦٥

• وزارة الصناعة ٦٤

• وزارة التخطيط ٦٤

• وزارة الزراعة ٦٤

• وزارة الموارد المائية ٦٤

• وزارة الداخلية ٦٦

• وزارة العمل ٦٦

• وزارة الخارجية ٦٦

• وزارة النفط ٦٤

• وزارة الثقافة ٦٤

• وزارة الدفاع ٦٦

• وزارة التربية ٦٤

• وزارة الشباب والرياضة ٦٤

• وزارة العدل ٦٦

• هيئة إستثمار بغداد ٦٤

• هيئة إستثمار البصرة ٦٣

• الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ٦٦

• ديوان الوقف السني ٦٦

• ديوان الوقف الشيعي ٦٦

• هيئة النزاهة ٦٥

• ديوان الرقابة المالية ٦٦

• مجلس الخدمة الإتحادي ٦٦

• الهيئة الوطنية للإستثمار ٦٦

• كلية الإمام الكاظم ٦٦

• كلية الإمام الأعظم ٦٦

• هيئة المنافذ الحدودية ٦٦

• هيئة التصنيع الحربي ٦٦

• ديوان الاوقاف المسيحية والديانات الاخرى ٦٦

• المجمع العلمي العراقي ٦٦

• مفوضية حقوق الانسان ٦٦

• هيئة استثمار محافظة بابل ٦١

• هيئة استثمار محافظة الانبار ٦٢

• هيئة استثمار محافظة نينوى ٦٣

• هيئة استثمار محافظة كركوك ٦٣

• هيئة إستثمار محافظة النجف ٦٣

• هيئة إستثمار محافظة كربلاء ٦٣

• هيئة استثمار محافظة ديالى ٦٢

• هيئة استثمار محافظة صلاح الدين ٦١

• هيئة استثمار محافظة المثنى ٦١

• هيئة استثمار محافظة الديوانية ٦١

• هيئة استثمار محافظة واسط ٦٢

• هيئة استثمار محافظة ميسان ٦٢

• هيئة استثمار محافظة ذي قار ٦١

• جهاز مكافحة الإرهاب ٦٦

• المفوضية المستقلة للإنتخابات ٦٤

وأشارت الوزارة الى انه "سيتم تزويد المحافظات والهيئات بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي ، على ان يتحمل مجلس الخدمة و وزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين".

