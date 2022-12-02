انت الان تتابع خبر بعد انزلاق التربة.. الامطار الغزيرة تجلي 1000 ايطالي من منازلهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المفوض الخاص للدفاع المدني في الجزيرة جوفاني لينييني، الذي عُيّن بعد انزلاق تربة تسببت به أمطار غزيرة في كازاميتشولا تيرمي: "سيتمّ إجلاء أكثر من 1000 شخص من المناطق المعرضة للخطر اعتبارا من الرابعة من بعد ظهر اليوم الجمعة".ولفتت سيمونيتا كالكاتيرا، وهي المفوضة الموكلة إدارة هذه البلدة الصغيرة التي يقطن فيها 8 آلاف شخص تقريبا، إلى أن "جميع الذين سيتمّ إجلاؤهم سيُرسلون إلى فنادق في الجزيرة المقابلة لنابولي (جنوب)".

ودعت السكان إلى "استخدام الحافلات المؤمّنة لهم بدل استخدام مركباتهم الخاصة".

وبحسب مسؤول في الدفاع المدني المحلي، يُتوقّع أن يهطل 40 إلى 50 ملمترًا من الأمطار الجمعة، بعدما تساقط نحو 100 ملمتر في هذه المنطقة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.



وأُطلق تحذير من مستوى "أصفر" لمدة ثلاثة أيام في هذه المرحلة، وبعد انزلاق التربة أعلنت الحكومة حال الطوارئ في إيسكيا.

وغالبا ما تُعلن حال الطوارئ في شبه الجزيرة في أعقاب زلازل أو انفجارات بركانيّة أو بسبب أحوال جوّية قاسية، لأنّها تُتيح تعبئة سريعة للأموال والموارد، ومنها المخصّصة للحماية المدنيّة.

