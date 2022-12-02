انت الان تتابع خبر الكرملين يرد على شروط بايدن للحديث مع بوتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "بايدن قال عمليا إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد أن يخرج بوتن من أوكرانيا" وهو ما "ترفضه موسكو بوضوح"، مؤكدا أن "العملية العسكرية مستمرة".ولفت بيسكوف، بحسب "رويترز"، إلى أن "رفض الولايات المتحدة الاعتراف بالأراضي التي ضمتها روسيا من أوكرانيا يعيق التوصل لتسوية محتملة".

ومع ذلك، أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية أن بوتن "كان دائما ولا يزال منفتحا على إجراء مفاوضات من أجل ضمان مصالحنا".

وكان بايدن قد أعلن، الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، أنه ليست لديه خطط للاتصال ببوتين.

لكنه أكد: "مستعد للتحدث معه إذا أظهر اهتماما بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وبعد التشاور مع أعضاء حلف شمال الأطلسي".



وأجرى بوتن وبايدن سلسلة محادثات هاتفية وأخرى عبر الفيديو كان آخرها في شباط الماضي قبيل أيام من اندلاع الحرب في أوكرانيا، وبعدها انقطعت الاتصالات بين الرجلين.