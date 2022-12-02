مدرب الطواحين يرد على انتقادات الصحافة الهولندية: اعتدت على ذلك

وأثنى جال،على "منتخب أمريكا قبل مواجهة الفريقين في كأس العالم 2022".

ويواجه المنتخب الهوندي نظيره الأمريكي في افتتاح مباريات دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وتصدَّر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الأولى بسبع نقاط بعد انتصاره بنتيجة 2-0 على السنغال وقطر، وتعادله 1-1 مع الإكوادور.



وقال لويس فان جال في المؤتمر الصحفي لمباراة أمريكا: "منتخب أمريكا مفعم بالطاقة والحيوية، ويمكنني القول أنه أحد أفضل الفرق في كأس العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا لنحقق الفوز".

وأضاف:" لن أقلل من شأن منتخب أمريكا، فهم يتمتعون بقدرات بدنية عالية، ما يصعب على أي منافس مواجهتهم، ولكن لدينا فريق جيد أيضًا".

وتابع: "المنتخب الأمريكي تطوَّر بسرعة ولست متفاجئا بأدائهم، هم مثال لما هو الفريق الجيد، هناك فرق تقدمت وهي ليست فرقًا جيدة، ولكنه يتمتع بجودة فردية رائعة".



وأردف: "نريد أن نكون أبطال العالم، لذلك أمامنا أربع مباريات ثم سنرى ما إذا كانت هناك أي عروض على الطاولة، لكننا لسنا أبطال العالم حتى الآن".