شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: المنصورة الجديدة ضمن فلسفة الدولة لبناء المدن الجديدة المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن فلسفة بناء المدن الجديدة المتكاملة والشاملة والمنتمية إلى مدن الجيل الرابع وعلاقتها بالزيادة السكانية، ومنها مدينة المنصورة الجديدة التي تنتمى إلى هذا النوع من المدن الذكية التى كانت قاصرة على الدول الغنية والمتقدمة، وأصبحت الآن من معالم الجمهورية الجديدة، وضع الرئيس السيسي قواعدها منذ توليه مهام المسئولية الأولى عن مصر، وأرسل فى كلمته عدة رسائل من أهمها توجيهه تحية احترام وتقدير للشعب المصري.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن خطة الدولة للتنمية، تمكن مصر من الاستغناء عن الاستيراد، ثم التصدير إلى الخارج، ما يقوى من قيمة الجنيه المصري. وتابع ناجى الشهابى: أما الرسالة التى وجهها الرئيس للشعب المصرى واستمعت إليها باهتمام شديد كانت تأكيد الرئيس أن خطة الدولة والحكومة فى المرحلة المقبلة تهدف إلى تقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية.

وتابع ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن العرض الذى قدمه وزير الإسكان عن مدينة المنصورة الجديدة كان رائعا واشار إلى أن احلامنا وآمالنا فى هذا النوع من المدن الذكية قد تحقق على أرض الواقع وأصبح حقيقة رأينا رأى العين وشاهدناها على الأرض المصرية فى مدينة المنصورة الجديدة.