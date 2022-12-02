انت الان تتابع خبر التربية توضح بشأن طباعة المناهج الدراسية خارج العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فاروق في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، ان "وزارة التربية لم تقم بطابعة المناهج الدراسية لهذا العام خارج العراق، موضحا انه تم طباعة المناهج من خلال المطابع الحكومية وبتوجيه من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء".وأضاف انه "ان نسبة الطباعة كانت 35 % بالنسبة للمرحلة الابتدائية وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فتمت بالكامل داخل العراق".