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التربية توضح بشأن طباعة المناهج الدراسية خارج العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال فاروق في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، ان "وزارة التربية لم تقم بطابعة المناهج الدراسية لهذا العام خارج العراق، موضحا انه تم طباعة المناهج من خلال المطابع الحكومية وبتوجيه من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء".

وأضاف انه "ان نسبة الطباعة كانت 35 % بالنسبة للمرحلة الابتدائية وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فتمت بالكامل داخل العراق".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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