بعد تأهيله.. النوارس تعود للعب في ملعبها

وقالت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي، ان " ملعب الزوراء أصبح جاهزا لاستضافة مباريات الدوري الممتاز، بعد اكتمال مراحل زراعة البذور وتأهيل أرضيته".

ويستضيف ملعب الزوراء الذي يتسع لـ 20 ألف مقعد، مباراتين في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.



وتقام مباراة الكهرباء وزاخو بملعب الزوراء في الخامس من الشهر الجاري، كما يلتقي باليوم ذاته الزوراء مع ضيفه نفط الوسط.

وتشهد الجولة الثامنة أيضا عودة ملعب الشعب الدولي لاحتضان لقائين، الأول يجمع الحدود مع ضيفه الكرخ وتقام بعد غد الأحد، فيما سيكون مسرحا لقمة مباريات الجولة بين القوة الجوية والشرطة يوم الإثنين المقبل.

وأكدت لجنة المسابقات أن ملعب الفيحاء بمدينة البصرة الرياضية، يستضيف مباراة نفط البصرة مع دهوك، بعد الحصول على موافقات اللجنة المنظمة لخليجي 25 التي استلمت ملاعب المدينة الرياضية تحضيرا للبطولة الخليجية.

