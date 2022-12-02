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بعد تأهيله.. النوارس تعود للعب في ملعبها

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439943-638055817443735422.jpg

2022-12-02 | 13:41

بعد تأهيله.. النوارس تعود للعب في ملعبها

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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن ملعب الزوراء أصبح جاهزا لاستضافة مباريات الدوري الممتاز، بعد تأهيل أرضيته.
وقالت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي، ان " ملعب الزوراء أصبح جاهزا لاستضافة مباريات الدوري الممتاز، بعد اكتمال مراحل زراعة البذور وتأهيل أرضيته".

ويستضيف ملعب الزوراء الذي يتسع لـ 20 ألف مقعد، مباراتين في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.


وتقام مباراة الكهرباء وزاخو بملعب الزوراء في الخامس من الشهر الجاري، كما يلتقي باليوم ذاته الزوراء مع ضيفه نفط الوسط.

وتشهد الجولة الثامنة أيضا عودة ملعب الشعب الدولي لاحتضان لقائين، الأول يجمع الحدود مع ضيفه الكرخ وتقام بعد غد الأحد، فيما سيكون مسرحا لقمة مباريات الجولة بين القوة الجوية والشرطة يوم الإثنين المقبل.

وأكدت لجنة المسابقات أن ملعب الفيحاء بمدينة البصرة ، يستضيف مباراة نفط البصرة مع دهوك، بعد الحصول على موافقات اللجنة المنظمة لخليجي 25 التي استلمت ملاعب المدينة الرياضية تحضيرا للبطولة الخليجية.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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