شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "حياة كريمة".. استفادة 52 ألف مواطن من مسرح التوعية فى 25 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن مبادرة حياة كريمة، خطط للإرتقاء بوعى المواطن واستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، لتشمل مشروعات فنية وثقافية ومعرفية متنوعة أعدتها وزارة الثقافة وتسعى أيضا لإحياء وتعزيز الهوية المصرية ومجابهة التعصب، ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي إلى كل أنحاء الوطن، ونشر التنوير وتطوير الوعى الجمعى والاهتمام بالنشء لخلق جيل قادر على استكمال بناء الوطن.

ويعد بناء الانسان المصري، تدخلا من التدخلات الرئيسية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري؛ وذلك سعياً للنهوض بالمستويات الفكرية والتعليمية والصحية والرياضية والثقافية للأجيال المقبلة، وبدأت وزارة الثقافة تنفيذ الفعاليات الثقافية بمختلف محافظات القرى، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة أن الفعاليات الثقافية اتسمت بالتنوع وخاطبت جميع الشرائح العمرية والإجتماعية، حيث تضمنت ورشاً فنية وأدبية وفكرية ومعارض للكتاب، إلى جانب عروض موسيقية، وأخرى مسرحية تناقش قضايا اجتماعية ومعالجتها، وأنشطة لإكتشاف المواهب، وورش عمل للحرف اليدوية والتراثية، فضلاً عن تقديم عروض لدار الأوبرا المصرية في ختام الفعاليات الثقافية والفنية.

ونرصد ما تم في هذ الصدد لصالح مبادرة حياة كريمة، خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 27 أكتوبر 2022، في 7 محافظات، وفق ما استعرضته وزارة الثقافة:

-تنفيذ 26 ليلة من "البيت الفني للمسرح" تواجه القضايا الجتماعية، فى قالب ترفيهى جاذب.

-استفادة 52 ألف مواطن من الليالى المسرحية فى 25 قرية بـ 6 محافظات.

-تنفيذ 163 فعالية بمحافظة كفر الشيخ استفاد منها نحو 20 ألف مواطن.

-179 نشاطًا ثقافيًا بمحافظة الغربية، استفاد منها نحو 16.4 ألف مواطن.

-إقامة عدد من الورش الفنية والأدبية والفكرية، من بينها ورش لصناعة الحُلِى والاكسسوارات، والنسيج، والتطريز، والسجاد اليدوى، والخيامية.

-عقد عروض موسيقية للأطفال والشباب والكبار، ودعم اكتشاف المواهب، واللقاءات التوعوية.