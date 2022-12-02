 قتيلان وآلاف المشردين جراء أمطار غزيرة في البرازيل

02 ديسمبر , 2022
برازيليا: لقي شخصان حتفهما وتشرّد أكثر من 4 آلاف آخرين جرّاء أمطار غزيرة تهطل في عدة مناطق في البرازيل منذ أيام.
وتسببت الأمطار بفيضانات أودت بشخصين أحدهما تعرض للصعق بالكهرباء والآخر دفن بانهيار أرضي في ولاية سانتا كاتارينا، بحسب الدفاع المدني، ولا يزال رجل إطفاء مفقوداً.
وحتى الآن، أفادت سلطات سانتا كاتارينا بوجود أكثر من ألف نازح، بينما في ولاية باهيا (شمال شرق) أجبر أكثر من 4 آلاف شخص على مغادرة منازلهم.
وتشهد مناطق عدة في البرازيل هطول أمطار غزيرة منذ أيام. وأدى انزلاق للتربة الاثنين على طريق سريع في منطقة جبلية بولاية بارانا (جنوب) إلى مقتل شخصين على الأقل. وواصل رجال الإطفاء الخميس البحث عن مفقودين تحت الوحل
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