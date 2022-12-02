 لافروف يحذر من حرب نووية‎!

موسكو: حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطورة تحول أي ‏صراع بين الدول النووية إلى حرب نووية‎.‎

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحافي حول قضايا الأمن الأوروبي ‏إلى أنه في يونيو 2021، تبنى رئيسا روسيا والولايات المتحدة بيانا ‏مشتركاً مفاده أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية، وبالتالي لا ‏يمكن شنها. وأكد أن هناك بياناً مماثلاً من خمس دول نووية، بحسب ‏ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية‎.‎

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن أي حرب بين القوى النووية ‏غير مقبولة أيضا. وأضاف: “حتى إذا قرر أحد ما أن يبدأها بالوسائل ‏التقليدية، فإن خطر التصعيد إلى حرب نووية سيكون كبيراً”.‏

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت منذ نحو الشهر أن “الأولوية ‏القصوى” هي تجنب الحرب بين القوى النووية التي ستكون لها ‏‏”عواقب كارثية”، وسط وضع متوتر بين موسكو والغرب حول ‏أوكرانيا‎.‎

وأكدت في بيان صحافي “نحن على قناعة راسخة بأنه في ظل ‏الوضع الحالي الصعب والمضطرب – نتيجة لأعمال غير مسؤولة ‏ووقحة تهدف إلى تقويض أمننا القومي، فإن الأولوية القصوى هي ‏منع أي صدام عسكري بين القوى النووية‎”.‎

ودعت موسكو القوى النووية الأخرى إلى “التخلي عن المحاولات ‏الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية للآخرين‎”.‎

كما أضافت أن “روسيا تسترشد بشكل صارم وثابت بمبدأ أن الحرب ‏النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي خوضها على الإطلاق‎