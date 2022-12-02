انت الان تتابع خبر على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.. الصين تخفّف القيود الصحية الخاصة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وامتدّ الغضب والإحباط الصيني من موقف بكين المتشدّد بشأن مكافحة الوباء إلى شوارع البلاد في نهاية الأسبوع الماضي، في تحرّكات على نطاق لم تشهده البلاد منذ عقود.

في أعقاب ذلك، بدأت عدّة مدن في تخفيف القيود الصحية، عبر التخلّي عن الفحوصات اليومية الجماعية التي صارت أساسية في ظلّ سياسة "صفر كوفيد".



واعتباراً من الجمعة، لن تطلب مدينة تشنغدو (جنوب غرب) نتيجة اختبار سلبية حديثة لدخول الأماكن العامة أو ركوب مترو الأنفاق، ولكن فقط تصريحاً صحياً يؤكد أنّ الأشخاص لم يزوروا منطقة "عالية الخطورة".

ودعت السلطات الصحية في العاصمة بكين الخميس، المستشفيات إلى التوقف عن رفض توفير الرعاية في غياب اختبار يرجع تاريخه إلى أقل من 48 ساعة.

وكانت الصين شهدت سلسلة وفيات في ظلّ تأخّر العلاج أو الإنقاذ بسبب الإجراءات الصارمة لمكافحة كوفيد، ولا سيما وفاة طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر في الحجر الصحي مع والده.



كما فقدت امرأة حامل من مدينة شيان طفلها في كانون الثاني/يناير، بعدما رفض المستشفى استقبالها لعدم وجود اختبار كوفيد.

وشكّلت هذه الوفيات صرخة لحشد المتظاهرين، مع نشر منشور يسرد أسماء جميع الذين ماتوا بسبب الإهمال المرتبط بالقيود الصحية.

في هذه الأثناء، سمح عدد من المدن الأخرى التي تضرّرت من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بإعادة فتح المطاعم ومراكز التسوّق وحتى المدارس، في خروج واضح عن قواعد الإغلاق الصارمة التي سادت إلى الآن.

وفي مدينة أوروميتشي عاصمة منطقة شينجيانغ (شمال غرب) حيث أدى حريق مميت إلى اندلاع أولى التظاهرات، أعلنت السلطات الجمعة إعادة فتح محلّات السوبرماركت والفنادق والمطاعم ومنتجعات التزلّج تدريجياً.

شهدت هذه المدينة التي يصل عدد سكانها إلى أكثر من أربعة ملايين نسمة واحدة من أطول عمليات الإغلاق في الصين، مع إغلاق بعض الأحياء منذ أوائل آب/إغسطس.

وأدى حريق في مبنى سكني في 26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى مقتل عشرة أشخاص وتمّ إلقاء اللوم على القيود في تأخير الإغاثة.