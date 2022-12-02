انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. كرات اللحم المشوية مع صوص الباربيكيو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المقادير- لحم مفروم: نصف كيلو- البصل: 2 حبة (مفروم)- الثوم: 3 فصوص (مفروم)- ملح: ملعقة صغيرة- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة- بودرة الثوم: ملعقة صغيرة- بودرة البصل: ملعقة صغيرة- بابريكا: ملعقة صغيرة- صلصة الباربيكيو: 2 كوب- الزيت النباتي: ربع كوب

طريقة التحضير

- في وعاء عميق ضعي اللحم، وأضيفي إليه نصف كمية البصل والثوم وقلبي جيداً.

- حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- حضري صينية فرن وادهنيها بالقليل من الزيت.

- تبلي الخليط بالملح، والفلفل الأسود، وبودرة الثوم، وبودرة البصل واخلطي المكونات جيداً مرة أخرى.

- اصنعي من الخليط كرات متوسطة الحجم، ورصيها في الصينية ثم أدخليها إلى الفرن لحوالي 25 دقيقة حتى تنضج.



- في قدر على النار ضعي الزيت، وأضيفي إليه البصل، ثم قلبي حتى يذبل.- أضيفي صوص الباربكيو وقلبي قليلاً، ثم ضعي كرات اللحم واتركيها لحوالي 10 دقائق.

- رصي الكرات في الأسياخ الخشبية وضعيها في الصينية، ثم أدخليها إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى تتحمر.

- ضعي كرات اللحم في طبق التقديم واسكبي فوقها الصوص، ثم قدميها.

