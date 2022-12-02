انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. كرات اللحم المشوية مع صوص الباربيكيو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - المقادير
- لحم مفروم: نصف كيلو
- البصل: 2 حبة (مفروم)
- الثوم: 3 فصوص (مفروم)
- ملح: ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة
- بودرة الثوم: ملعقة صغيرة
- بودرة البصل: ملعقة صغيرة
- بابريكا: ملعقة صغيرة
- صلصة الباربيكيو: 2 كوب
- الزيت النباتي: ربع كوب
طريقة التحضير
- اصنعي من الخليط كرات متوسطة الحجم، ورصيها في الصينية ثم أدخليها إلى الفرن لحوالي 25 دقيقة حتى تنضج.
- في قدر على النار ضعي الزيت، وأضيفي إليه البصل، ثم قلبي حتى يذبل.
- أضيفي صوص الباربكيو وقلبي قليلاً، ثم ضعي كرات اللحم واتركيها لحوالي 10 دقائق.
- ضعي كرات اللحم في طبق التقديم واسكبي فوقها الصوص، ثم قدميها.
- لحم مفروم: نصف كيلو
- البصل: 2 حبة (مفروم)
- الثوم: 3 فصوص (مفروم)
- ملح: ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة
- بودرة الثوم: ملعقة صغيرة
- بودرة البصل: ملعقة صغيرة
- بابريكا: ملعقة صغيرة
- صلصة الباربيكيو: 2 كوب
- الزيت النباتي: ربع كوب
طريقة التحضير
- في وعاء عميق ضعي اللحم، وأضيفي إليه نصف كمية البصل والثوم وقلبي جيداً.
- حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- حضري صينية فرن وادهنيها بالقليل من الزيت.
- تبلي الخليط بالملح، والفلفل الأسود، وبودرة الثوم، وبودرة البصل واخلطي المكونات جيداً مرة أخرى.
- اصنعي من الخليط كرات متوسطة الحجم، ورصيها في الصينية ثم أدخليها إلى الفرن لحوالي 25 دقيقة حتى تنضج.
- في قدر على النار ضعي الزيت، وأضيفي إليه البصل، ثم قلبي حتى يذبل.
- أضيفي صوص الباربكيو وقلبي قليلاً، ثم ضعي كرات اللحم واتركيها لحوالي 10 دقائق.
- رصي الكرات في الأسياخ الخشبية وضعيها في الصينية، ثم أدخليها إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى تتحمر.
- ضعي كرات اللحم في طبق التقديم واسكبي فوقها الصوص، ثم قدميها.