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وصفة اليوم.. كرات اللحم المشوية مع صوص الباربيكيو

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بغداد - ياسين صفوان - المقادير
- لحم مفروم: نصف كيلو
- البصل: 2 حبة (مفروم)
- الثوم: 3 فصوص (مفروم)
- ملح: ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة
- بودرة الثوم: ملعقة صغيرة
- بودرة البصل: ملعقة صغيرة
- بابريكا: ملعقة صغيرة
- صلصة الباربيكيو: 2 كوب
- الزيت النباتي: ربع كوب

طريقة التحضير
- في وعاء عميق ضعي اللحم، وأضيفي إليه نصف كمية البصل والثوم وقلبي جيداً.
- حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- حضري صينية فرن وادهنيها بالقليل من الزيت.

- تبلي الخليط بالملح، والفلفل الأسود، وبودرة الثوم، وبودرة البصل واخلطي المكونات جيداً مرة أخرى.

- اصنعي من الخليط كرات متوسطة الحجم، ورصيها في الصينية ثم أدخليها إلى الفرن لحوالي 25 دقيقة حتى تنضج.


- في قدر على النار ضعي الزيت، وأضيفي إليه البصل، ثم قلبي حتى يذبل.
- أضيفي صوص الباربكيو وقلبي قليلاً، ثم ضعي كرات اللحم واتركيها لحوالي 10 دقائق.

- رصي الكرات في الأسياخ الخشبية وضعيها في الصينية، ثم أدخليها إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى تتحمر.

- ضعي كرات اللحم في طبق التقديم واسكبي فوقها الصوص، ثم قدميها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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