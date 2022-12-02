شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب": المنصورة الجديدة إنجاز تاريخى عالمى على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان المشروع القومى الجديد لمدينة المنصورة الجديدة الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإنجاز التاريخى الكبير الذى تم على ارض مصر بمواصفات عالمية وتوقيتات زمنية غير مسبوقة والذى سيجعل من محافظة الدقهلية عروس منطقة الدلتا بعد أن اصبحت أجمل مدن العالم وستكون إضافة قوية لمدن الجيل الرابع خاصة وأنها مدينة ساحلية مما جعلها تضاهي المدن ذات الطراز العالمي تلك المدينة التى تم انشاؤها بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدن وعواصم مصرية جديدة تحمل شعار "الجمهورية الجديدة"

ووجه "مسعود" فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية للرئيس السيسى الذى غير وجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجمهورية مؤكداً أن هناك سعادة غامرة من جميع المصريين بصفة عامة ومن مواطنى وجماهير محافظة الدقهلية بصفة خاصة لما تابعوه من صورة حضارية غير مسبوقة لمدينة المنصورة الجديدة التى ستغير وجه الحياة على مستوى محافظات الدلتا بصفة عامة وعلى مستوى محافظة الدقهلية بصفة خاصة كونها امتدادا لمدينة المنصورة التاريخية معرباً عن ثقته التامة فى أن مدينة المتصورة الجديدة سيكون لها دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة لجميع ابناء وجماهبر محافظات الدلتا والوجه البحرى كما ستكون واحدة من اهم المناطق الواعدة اقتصادياً واستثمارياً وسياحياً وستجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية مما يؤدى الى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات المصرية.

ووجه المهندس أمين مسعود، تحية تقدير واحترام لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ولجيش البنائين من المهندسين والفنيين والعمال وجميع شركات المقاولات الحكومية والخاصة التى تواصل العمل ليلاً ونهاراً تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى لانجاز هذه المشروعات القومية التى دخلت بمصر الى مصاف الدول المتقدمة والواعدة اقتصادياً واستثمارياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم، موجهاً التهنئة لأهالى وجماهير محافظات الدلتا والوجه البحرى بصفة عامة وجماهير محافظة الدقهلية بصفة خاصة على هذا الانجاز الكبير الذى تم داخل مدينة المنصورة.