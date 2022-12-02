شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: المنصورة الجديدة إنجاز جديد يضاف لإنجازات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل تجسيد لإنجاز جديد يضاف لإنجازات الدولة المصرية الجديدة، حيث نجحت القيادة السياسية خلال السنوات الماضية في إعادة رسم وجه مصر الحضاري من خلال ثورة عمرانية في مجال البناء والتشييد والطرق، مؤكدة أن مشروعات الإسكان بالمدينة، بما تضمه من الاجتماعي والمتوسط والسياحي، يعد دلالة قوية على عمق رؤية القيادة السياسة في توفير وتهيئة كل مناحي الحياة للمواطن لما يضمن حياة كريمة للمصريين.

وأضافت أن الدولة عملت على التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير العشوائيات وإمدادها ببنية تحتية متطورة، وإنشاء شبكة طرق ومحاور تمثل طفرة غير مسبوقة، وكذلك تطوير القرى بإطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، معتبرة أن المدن الذكية

تحتوي على كامل المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ومساجد، وكنائس، ومناطق ترفيهية، ومناطق خاصة بالكافيهات والمطاعم، وحدائق مركزية، لتصبح المدينة الذكية جاهزة تمامًا للبدء في انطلاق المدن الذكية المصرية الجديدة.