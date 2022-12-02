تحذير من مصرف الرشيد يخص سرقة الرواتب

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

حذر مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، موظفي الدوائر الحكومية كافة من عصابات تدعي ارتباطها بالمصارف الحكومية تقوم بسرقة الرواتب.



وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، "نحذر موظفي الدوائر الحكومية كافة من عصابات تدعي ارتباطها بالمصارف الحكومية تقوم بسرقة الرواتب من خلال ارسال مسجات بإضافة مبلغ مالي للرصيد طالبين تزويدهم بالرقم السري الذي يمكنهم من سرقة الراتب".

وأضاف المصرف، "نؤكد انه لا علاقة للمصرف بذلك وضرورة عدم اعطاء الرقم السري لاي شخص".