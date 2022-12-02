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مونديال قطر.. الحكم الشهير كولينا يوجه دعوة بشأن احتساب الوقت الضائع

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-02 | 11:01

مونديال قطر.. الحكم الشهير كولينا يوجه دعوة بشأن احتساب الوقت الضائع

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الخليج 365 –
أشاد الإيطالي بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام، في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأداء الحكام خلال منافسات مونديال قطر 2022، وطريقة التعامل مع التقنيات الجديدة المستخدمة، خاصة المتعلقة بالتسلل واحتساب الوقت بدل الضائع.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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