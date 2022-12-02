انت الان تتابع خبر مونديال قطر.. الحكم الشهير كولينا يوجه دعوة بشأن احتساب الوقت الضائع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439930-638055722998801918.jpeg
أشاد الإيطالي بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام، في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأداء الحكام خلال منافسات مونديال قطر 2022، وطريقة التعامل مع التقنيات الجديدة المستخدمة، خاصة المتعلقة بالتسلل واحتساب الوقت بدل الضائع.
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كأس العالم فيفا 2022
2022-12-02 | 11:01
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الخليج 365 – رياضة
أشاد الإيطالي بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام، في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأداء الحكام خلال منافسات مونديال قطر 2022، وطريقة التعامل مع التقنيات الجديدة المستخدمة، خاصة المتعلقة بالتسلل واحتساب الوقت بدل الضائع.