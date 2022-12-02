انت الان تتابع خبر الاطاحة بـ38 مبتزاً أحدهم ساوم مواطناً مقابل 50 مليون دينار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 38 مبتزاً أحدهم ساوم شخصاً على شخصاً بمبلغ 50 مليون دينار في العاصمة بغداد وعدة المحافظات.



وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال متابعة الشكاوى الواردة إلى جهاز الأمن الوطني عبر الخط الساخن وبعد استحصال الموافقات القضائية، نفذت مفارز الجهاز في بغداد والمحافظات واجبات متفرقة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 38 مبتزاً أحدهم ساوم شخصاً على مبلغ 50 مليون دينار مقابل عدم نشر صور عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان، ان "عمليات القبض تمت بكمائن محكمة من خلال استدراج المتهمين والإطاحة بهم متلبسين، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تدوين أقوالهم لينالوا جزاءهم العادل".