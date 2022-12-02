انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تسخر من مدرب المنتخب الألماني (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وغرّدت شمس الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" صورة في المباراة الافتتاحية، والتي أثارت جدلاً واسعاً بسبب وضع اللاعبين أيديهم على أفواههم، في إشارة إلى منعهم من ارتداء شارة تدعم "المثلية الجنسية"، وعلقت قائلة:"خلي المبسبسين ينفعونكم".



ونشرت صورة المدرب الألماني هانز فليك مرفقةً بتعليق جاء فيه: "كل نعال"، في إشارة إلى تصريحه السباق بعدم الاحتفال بكأس العالم في قطر إذ فاز فريقه باللقب.



وخرج منتخب ألمانيا في كرة القدم من الـ"مونديال" رغم فوزه أمس الخميس على كوستاريكا 4-2، بسبب حلوله ثالثاً في المجموعة الخامسة، خلف منتخبي اليابان المتصدر، وإسبانيا الذي حلّ ثانياً بفارق الأهداف عن نظيره الألماني.