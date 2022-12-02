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شمس الكويتية تسخر من مدرب المنتخب الألماني (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وغرّدت شمس الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" صورة في المباراة الافتتاحية، والتي أثارت جدلاً واسعاً بسبب وضع اللاعبين أيديهم على أفواههم، في إشارة إلى منعهم من ارتداء شارة تدعم "المثلية الجنسية"، وعلقت قائلة:"خلي المبسبسين ينفعونكم".

ونشرت صورة المدرب الألماني هانز فليك مرفقةً بتعليق جاء فيه: "كل نعال"، في إشارة إلى تصريحه السباق بعدم الاحتفال بكأس العالم في قطر إذ فاز فريقه باللقب.

وخرج منتخب ألمانيا في كرة القدم من الـ"مونديال" رغم فوزه أمس الخميس على كوستاريكا 4-2، بسبب حلوله ثالثاً في المجموعة الخامسة، خلف منتخبي اليابان المتصدر، وإسبانيا الذي حلّ ثانياً بفارق الأهداف عن نظيره الألماني.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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