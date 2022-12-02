انت الان تتابع خبر انفجار واندلاع حريق داخل ميناء في تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل الاعلام أن الحريق اندلع بعد انفجار غير معلوم الأسباب في الميناء شمال تركيا.

ووفقا للمعطيات الأولية فإن الانفجار وقع في أحد خزانات النفط الصغيرة الواقعة في الميناء، الذي يعد أحد أكبر الموانىء في البحر الأسود.



وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه تمت السيطرة على الحريق في وقت قصير، حيث استجاب رجال الإطفاء بسرعة للحريق الذي اندلع بعد الانفجار، وتمت السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الخزانات الأخرى.

وقالت إن رجال الشرطة التركية طوقوا المنطقة، وشرعوا في التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.