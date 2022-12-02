انت الان تتابع خبر الصناعة في العراق: معامل متهالكة ولا تصلح للعمل والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - يرى مختصّون في الشأن الإقتصادي أنّ الحديث عن تطوير الصناعة الوطنيّة لا يبدو جادّاً خاصة مع وجود معامل متهالكة تحتاج للكثير من أجل إعادة العمل بها.



في الحديث عن تنشيط الصناعة الوطنية، تطول الموضوعات وتتفرّع، ولكنّها تبقى في النهاية محض حديث لا يغني ولا يشبع. يرى إقتصاديّون أنّ الية ما تمتلكه وزارة الصناعة من معامل غير نافعة للعمل بها كونها أصبحت قديمة ومتهالكة.

ويحدّد اخرون نقاطا يجدونها عملية في حال أُريد فعليا النهوض بواقع الصناعة في البلد، لعلّ أبرزها ما يتعلّق بضرورة تجهيز المعامل بمعدّات تكنولوجيا حديثة.

ولا تتعدّى نسبة المشاريع الصناعية العاملة في العراق نسبة ال10 بالمئة، بعد أن كانت الصناعات الوطنيّة تشكّل جزءاً رئيسيا في سدّ الحاجة المحليّة فضلا عن أنّها تعتبر اساساً في دعم موارد الدولة اذا ما فعّلت بشكل صحيح.