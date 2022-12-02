انت الان تتابع خبر ترامب في "ورطة" جديدة تخص الوثائق السرية التي ضُبِطت في منزله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفدرالية في أتلانتا بالإجماع، أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير مما كان يمنع المحققين الفدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.

وفي وقت سابق، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) مارالاغو مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يُرجعها الرئيس الجمهوري السابق عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة، وبعض هذه الوثائق مصنف تحت بند السرية الدفاعية.



ويشتبه المحققون الفدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأميركي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية، لكن ترامب أكد أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.

ورأت محكمة الاستئناف، أن "عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من أغسطس لم تكن غير قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من قدرة اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق على تلك الوثائق".

ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه المدعي العام ميريك غارلاند في نوفمبر (تشرين الثاني)، حرية التحقيق مع ترامب في القضية وكذلك بشأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير (كانون الثاني)2021.

