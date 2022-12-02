انت الان تتابع خبر تقرير أممي يكشف نوعية الجرائم التي ارتكبها "داعش" ضد المسيحيين في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "الجرائم تشمل النقل القسري للمسيحيين واضطهادهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم، والانخراط في العنف الجنسي والاستعباد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية، مثل التحويل القسري للديانة وتدمير المواقع الثقافية والدينية".علاوة على ذلك، قال الفريق إنه "حدد قادة وأعضاء بارزين في تنظيم "داعش" الارهابي الذين شاركوا في الهجوم والسيطرة على ثلاث بلدات ذات أغلبية مسيحية في سهول نينوى شمال الموصل في يوليو وأغسطس 2014: هي الحمدانية وكرمليس وبرطلة. كما بدأ في جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة ضد الطائفة المسيحية في الموصل".

استولى ارهابيو "داعش" على مدن عراقية وأعلنوا الخلافة على مساحة واسعة من الأراضي في سوريا والعراق في العام 2014. وتم الإعلان عن هزيمة التنظيم رسميا في العراق في عام 2017 بعد معركة دامية استمرت ثلاث سنوات خلفت عشرات الآلاف من القتلى وتركت مدنا في حالة خراب، لكن خلاياه النائمة تواصل شن هجمات في أجزاء مختلفة من العراق.



والتقرير المكون من 26 صفحة قدمه فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها "داعش".

وقام الفريق بتحديث تحقيقاته في تطوير المتطرفين للأسلحة الكيماوية والبيولوجية واستخدامهم لها، والهجمات على الطائفتين الأيزيدية والسنية، والإعدام الجماعي للسجناء والمعتقلين في سجن بادوش بالقرب من الموصل في يونيو 2014، والجرائم في تكريت وما حولها.

في ديسمبر 2021، قال رئيس الفريق التابع للأمم المتحدة، كريستيان ريتشر، لمجلس الأمن إن "الدواعش ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سجن بادوش".

في مايو 2021، أخبر سلف ريتشر، كريم خان، المجلس أن المحققين وجدوا أدلة واضحة ومقنعة على ارتكاب تنظيم "داعش" الارهابي إبادة جماعية ضد الأقلية الأيزيدية في عام 2014. وقال أيضا إن التنظيم المسلح نجح في تطوير أسلحة كيماوية واستخدم غاز الخردل.

وقال التقرير الجديد إن "فريق ريتشر وجد أدلة على مدفوعات لعائلات أعضاء داعش الذين قتلوا أثناء نشرهم أسلحة كيماوية وسجلات مدفوعات لتدريب كبار النشطاء على استخدام الأسلحة الكيماوية".

