شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يعلن بدء أعمال توصيل شبكات الغاز لقرية أبيس بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدأ أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى لقرية أبيس الأولى.

وقال محمد إسماعيل إنه استجابة لمطالب الأهالى في قرية أبيس الأولى تم بدء أعمال الجسات لتنفيذ خط الغاز الطبيعي الرئيسى فى الطريق الواصل بين قريتى أبيس الأولى و الثانية، مضيفا أنه تقدم بطلب لوزير البترول بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرية أبيس الأولى، وأنه جاء الرد بأنه سيتم ادراج المنطقة بخطة العام المالي 2022 /2023فور انتهاء الوصلات الفرعية للصرف الصحي للمنازل.

وأشار إلى أنه تم بدء أعمال الجسات تمهيدا لمد الخط الرئيسي لخدمة الغاز الطبيعي بالمنطقة، موجها الشكر لوزير البترول و المهندس محمد فتحى رئيس شركة تاون جاس و قيادات الشركة بالإسكندرية.