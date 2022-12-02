انت الان تتابع خبر بعد عملية تجميل "فاشلة".. رجل أردني يطلق زوجته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشوبكي عبر أحد البرامج إن السيدة خضعت لعملية تجميل من قبل طبيب عام غير مختص وغير مؤهل لعمليات تجميل، ما تسبب لها بتشوهات لا يستطيع أي جراح في العالم ترميمها.

وأوضح رئيس الجمعية الأردنية لجراحة التجميل والترميم أن غير المختصين يأخذون من المال أضعاف ما يأخذه أصحاب المهنة من لهم خبرة بالمجال.



وصرح بأن عملية التجميل التي يجريها المختص وضمن الشروط الصحية تكلف أقل بكثير من تلك التي يجريها غير المختصين.

وأضاف أن نسبة الأخطاء من غير مختصين كبيرة جدا، مشددا على أن الإعلانات المضللة ساهمت بالاحتيال على المواطنين.