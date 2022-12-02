أربع مباريات "طاحنة" بكأس العالم اليوم.. غانا ترفع شعار الثأر في مواجهة الاوروغواي

وستجمع المباراة الأولى منتخب غانا بنظيره منتخب الاورغواي ضمن المجموعة الثامنة في تمام الساعة السادسة مساءً، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب كوريا الجنوبية بمنتخب البرتغال في المجوعة الثامنة على ملعب المدينة التعليمية.ويضيف ملعب لوسيل لقاء الكاميرون والبرازيل ضمن المجموعة السابعة في تمام الساعة العاشرة مساءً، وفي نفس التوقيت تلعب صربيا أمام سويسرا ضمن المجموعة السابعة على ملعب 974

وفي وقت سابق، رفض مهاجم منتخب أوروغواي لويس سواريز تقديم اعتذار عن لقطته الشهيرة في مباراة منتخب بلاده أمام غانا، لحساب ربع نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010، عندما تصدى بيديه لكرة كانت في طريقها إلى الشباك في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، ليحرم غانا من أن تصبح أول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم.



وتعرّض سواريز للطرد بعد تلك اللقطة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لغانا، ولكن أسامواه جيان أهدرها، ليمر المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الأزرق السماوي (4 ـ2)، الذي تأهل لنصف النهائي في سيناريو لا يزال يشكّل إحدى أشهر اللقطات في تاريخ كأس العالم.