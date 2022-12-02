انت الان تتابع خبر الممثل الهندي شاروخان يؤدي مناسك العمرة (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ويتواجد شاروخان في السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من أجل تكريمه لمساهمته المتميزة في صناعة السينما.
وظهر شاروخان في الصور المتداولة وهو يرتدي ملابس الإحرام، وقد أحاط به بعض الأشخاص.
ونشر الصحفي سعود حافظ، عبر حسابه في تويتر، صورتين للفنان الهندي، وعلق عليهما باللغة الهندية كاتباً:"ممثل بوليوود شاروخان أدى العمرة في مكة اليوم، تقبل الله عمرته".
وظهر شاروخان في الصور المتداولة وهو يرتدي ملابس الإحرام، وقد أحاط به بعض الأشخاص.
ونشر الصحفي سعود حافظ، عبر حسابه في تويتر، صورتين للفنان الهندي، وعلق عليهما باللغة الهندية كاتباً:"ممثل بوليوود شاروخان أدى العمرة في مكة اليوم، تقبل الله عمرته".
وكان شاروخان قد تحدث من قبل حول ديانته، مؤكدا أنه ينتمي للإسلام، إلا أنه تزوج من امرأة هندوسية وهذا لا يعيق حياتهما الخاصة، بحسب قوله.
يشار إلى أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كرم، النجم العالمي شاروخان، خلال فعاليات الدورة الثانية للمهرجان.
وخلال التكريم، بدأ شاروخان حديثه باللغة العربية قائلا: "أولاً محاولتي للتحدث باللغة العربية، شكرًا لاستضافتكم لي هنا، إنه لشرف لي أن أكون هنا".