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البنتاغون يخطط لتدريب الجيش الأوكراني في ألمانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة، إن "وزير الدفاع لويد أوستن يفكر مع مسؤولين كبار آخرين في البنتاغون، في خطة لتوسيع تدريب الجيش الأوكراني بشكل كبير".

ونقلت الصحيفة عن ممثلين من البنتاغون لم يكشف عن أسمائهم، أنه "تتم مناقشة الخطة خلال أسابيع، ولتنفيذها تخطط وزارة الدفاع الأمريكية لاستخدام الأموال التي تخصصها واشنطن لمساعدة سلطات كييف".


وتابعت أن "الخطة تتضمن تدريب الجيش الأوكراني ليتمكن من تنفيذ حملات تتطلب مهارات عالية ضد الجيش الروسي".

وذكرت الصحيفة أن "الجانب الأمريكي يخطط لتدريبهم في ألمانيا، حيث قام الخبراء الأمريكيون بتدريب الأوكرانيين في السنوات الأخيرة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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