كلينتون يؤكد إصابته... إصابات «كورونا» تتخطى حاجز الـ643 مليوناً

واشنطن: أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 643 مليون إصابة حتى صباح اليوم (الخميس).

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 643 مليوناً و241 ألفاً و19، وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و634 ألفاً و909 حالات وفاة.

وبلغت معدلات الإصابة في الصين 40 ألف حالة يوميا مطلع الأسبوع الجاري قبل ان تعود للانخفاض بعد إجراءات اتخذتها حكومة بكين.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، أمس (الأربعاء)، أنه مصاب بفيروس كورونا لكن أعراض المرض خفيفة، مؤكداً أنه يشجع على الحصول على اللقاح المضاد لـ«كوفيد – 19».

وهذه أحدث مشكلة صحية يواجهها كلينتون (76 عاماً) الذي أدخل إلى المستشفى لفترة وجيزة العام الماضي وخضع لعدد من العمليات الجراحية منذ 2004.

وقال بيل كلينتون في تغريدة على «تويتر»: «أنا بخير بشكل عام وأشغل نفسي في المنزل. أنا ممتن لتلقي اللقاح والجرعات المعززة له»، مؤكداً أن هذا «ما جعل حالتي معتدلة». وأضاف: «أحث الجميع على فعل الشيء نفسه خصوصاً مع حلول أشهر الشتاء».

وكان كلينتون أمضى في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، خمس ليالٍ في مستشفى في كاليفورنيا بسبب التهاب في الدم، قبل أن يخرج ممسكاً بذراع مع زوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وفي 2004 عندما كان في الثامنة والخمسين، خضع لعملية جراحية بعدما وجد الأطباء مؤشرات إلى مرض في القلب. وبعد ست سنوات خضع لعملية زرع دعامات في الشريان التاجي.

ودفعه وضعه الصحي إلى اتباع نظام غذائي نباتي وتحسنت صحته بفضل اتباعه قواعد جديدة في استهلاك الطعام.

وقال لقناة «أي بي سي نيوز» بعد العملية التي أجريت له في 2004: «ربما لو لم أتناول الكثير من الهمبرغر وشرائح اللحم التي أحبها، ولو كان الضغط في حياتي أقل لكان الأمر مختلفاً».

وتولى كلينتون رئاسة الولايات المتحدة لولايتين من 1993 إلى 2001.