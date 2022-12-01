شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الدولة كانت تستهدف تنفيذ حياة كريمة من سنين طويلة لكن حجم التمويل ضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن برنامج حياة كريمة كانت الدولة تستهدف تنفيذه منذ سنوات طويلة بدليل وجود خطة للصرف الصحي للقرى في مصر منذ فترة طويلة ولكن الدولة لم تكن تنجز هذه الخطة.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال جولته بجامعة المنصورة الجديدة، أن الدولة حينما كانت تنفذ يقابلها تحديات وعدم استقرار المسار لتنفيذ خطة البنية التحتية للقرى بسبب الأسعار، قائلا "كانت الدولة بتحاول تعمل ويقابلها تحديات وعدم استقرار المسار، وتكلفة الخطة غير مستقرة وكل سنة كانت الطلبات بتغلى وحجم التمويل المطلوب ضخم".

وتابع: "الخطة كانت دخله في سباق مع التطور واحنا لما بدأنا قلنا هنحاول في خلال 3 سنين ننفذ".