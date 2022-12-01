شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أغنية "بلدى الجميلة " بالتزامن مع افتتاح "المنصورة الجديدة"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أغنية بلدى الجديدة للمطرب مصطفى حجاج بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة والتي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها.

وتضمن الفيديو كليب أجزاء من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض المناطق في محافظة الدقهلية ، ومنها مدارس وأندية وغيرها من المناطق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح ، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة، وتعتبر أول مدينة تنتمى لمدن الجيل الرابع فى الدلتا، ومدن الجيل الرابع هى مدن متعددة الأنشطة، وتعزز من ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، وتتيح إمكانية التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى، إلى جانب أنها أنشئت على أساس أنها تتكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.