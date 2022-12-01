3 مشروعات قوانين أمام "تشريعية النواب" أبرزها الإجراءات الجنائية

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 7 اجتماعات خلال الأسبوع القادم، حيث تنظر خلال اجتماع صباح الأحد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفنى الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتى تقدم فرنسا بمقتضاها منحة من خلال مؤسستها المالية التنموية «الوكالة الفرنسية للتنمية AFD» (من حيث طريقة إقرارها).

وتناقش خلال اجتماعين عقب الجلسة العامة يوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وهو النشروع الذى تقدمت بهةالحكومة للمجلس عام 2017 وعكفت اللجنة التشريعية على مناقشته ودراسته إلا أنه لن يتسنى للمجلس مناقشته.

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء لنظر مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.