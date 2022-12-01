شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فعاليات وأنشطة "مستقبل وطن" الخدمية اليوم الخميس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وأعلن حزب مستقبل وطن، اليوم الخميس، عن انطلاق ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة" على مستوى مدارس المحافظات، في نسخته الثانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الشهادات "الابتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة"، وذلك للارتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية.

وشهدت فعاليات انطلاق مسابقة "أوائل الطلبة" أجواء احتفالية مبهجة بين صفوف الطلاب والطالبات، بدأت بترديد النشيد الوطني وتحية العلم، وتلاوة جزء من آيات القرآن الكريم، وتضمنت الاحتفالية أيضا رفع الأعلام المصرية، فيما التزم الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد.

مسابقة أوائل الطلبة من كل بيت فى مصر، فى موسمها الثانى، تأتى وفقًا لبروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث وضعت أمانة شئون التعليم والبحث العلمى المركزية بحزب مستقبل وطن، ومديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات، ضوابط تفعيل مسابقة "أوائل الطلبة 2022"، لتنفيذ المسابقة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف فى المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

في محافظة الغربية

نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز المحلة، قافلة طبية مجانية، شاملة جميع التخصصات الطبية، في قرية كفر قريطنة، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، وشملت القافلة الكشف وصرف العلاج بالمجان وإجراء عمليات جراحية.

كما تواصل أمانة المرأة بقسم ثالث المحلة، تنظيم القوافل الطبية المجانية، حيث نظمت قافلة للكشف عن صحة المرأة، وجاءت لخدمة أهالي القسم في أقل من أسبوع، وشملت القافلة الكشف المبكر عن أمراض الثدي ومتابعة الحمل بالسونار إلى جانب أيضا توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة وعلاج الإجهاض المتكرر بخلاف تسهيل عمل خصومات علي التحاليل الطبية والأشعة يصل إلى 50% من خلال البروتوكول الموقع بين الحزب وأحد معامل الأشعة والتحاليل.

كما تواصل أمانة المرأة بمدينة زفتي، تنظيم ورشة عمل للسيدات لتصنيع بوكيهات الزهور الصناعية في قرية شبرا اليمن، وتهدف هذه الدورات في دعم المرأة فى المجتمع من خلال مساهمتها فى سوق العمل حيث تقوم المتدربات بعد تدريبهم بعمل إنتاج حقيقي ويتم الحاقهم بالمعارض لعرض منتجاتهم ومساعدتهم فى تسويقها في مساعدة المرأه على البدء فى مشروع صغير يعود بالنفع على المرأه ذاتها واسرتها والمجتمع ككل وخصوصا المجتمع الريفى.

ونظمت أمانة المرأة بمركز طنطا الندوة التثقيفية الرابعة عن "التغذية العلاجية لصحة أفضل"، واستهدفت الندوة توعية المرأة بكونها جزء أساسى من هذا المجتمع.

وفي محافظة البحر الأحمر

نظمت أمانة البيئة والطاقة بالمحافظة، حملة بيئية موسعة لتنظيف وتطهير شواطئ مدينة الغردقة، بالتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة، واستهدفت الحملة تنظيف الشواطئ، لخلق بيئة ملاءمة لنمو النباتات من منطلق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "اتحضر للأخضر".

وفي محافظة القليوبية

عقدت أمانة المرأة بمركز القناطر الخيرية، ندوة توعوية، لنشر وزيادة الوعي البيئي تحت شعار "وطن أخضر"، ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" بالمنيرة إحدى قرى مركز القناطر الخيرية، وتهدف تلك المبادرة إلي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام واعتماد اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.

وفي محافظة كفر الشيخ

نظمت أمانة بندر دسوق، ندوة توعوية فى إطار مبادرة صحتك تهمنا للتشجيع على ممارسة الرياضة واعتبارها اسلوب حياة للحفاظ على الصحة العامة، وتضمنت توعية الشباب والمواطنين عموما بأهمية ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، كما تضمنت الندوة التغذية الصحية والنظام الغذائى السليم للرياضيين والمواطنين عموما.

وفي محافظة الفيوم

أطلقت أمانة مركز سنورس، مبادرة تحت عنوان "الوعي الأخضر.. مع بعض تقدر"، بالتعاون مع نقابة الزراعيين ومجلس مدينة سنورس وجمعية المزارع المصري، والتي تشمل تنظيم ندوات توعية بأهمية ترشيد إستهلاك الكهرباء وإستخدام مصادر الطاقة البديلة وزرع الأسطح والبلكونات وتزويد المساحات الخضراء والتشجير.

كما حرصت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، علي تكريم أمانة مدينة طامية لإختيارها أفضل أمانة نظمت معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد قيام الأمانة بعمل معرضين للسلع الغذائية ومعرض لمستلزمات العرائس بخصم يصل إلي 30 %.

وفي محافظة دمياط

تنظم أمانتا شئون الاقتصاد والاستثمار والنقل بالمحافظة، ندوة استثمارية تحت عنوان "الفرص الإستثمارية بميناء دمياط"، يوم السبت المقبل الموافق 3 ديسمبر، وذلك بقاعة مؤتمرات الغرفة التجارية بدمياط، في تمام الساعة السابعة مساء.

وفي محافظة بني سويف

انطلقت منافسات مسابقة أوائل الطلبة التى تجرى بين جميع مدارس المحافظة فى مختلف مراحلها التعليمية، وشهدت المسابقة منافسة 1164 طالب وطالبة داخل 1164 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والاعدادي والثانوي داخل المحافظة، وأسفرت نتائج اليوم الأول من المسابقة، فوز مدرسة سمسطا الابتدائية بنات الجديدة بالقطاع الأول في بندر سمسطا، حيث جرت المسابقة بمقر مدرسة أحمد زويل الرسمية لغات، بإدارة سمسطا التعليمية، وفوز مدرسة سمسطا الإبتدائية بنين الجديدة بالقطاع الثاني ببندر سمسطا، حيث جرت المسابقة بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات، بإدارة سمسطا التعليمية، وفوز مدرسة كفر ابو شهبة الإبتدائية المشتركة بالقطاع الأول بمجلس قروي ننا حيث جرت المسابقة بمدرسة كفر ابو شهبة بإدارة اهناسيا التعليمية، وفوز مدرسة ذكي فاضل الابتدائية المشتركة حيث جرت المسابقة بمدرسة منشأة عبد الصمد الإبتدائية بمجلس قروي ننا بإدارة اهناسيا التعليميةـ، وفوز مدرسة إهناسيا الإعدادية بنات بالقطاع الأول بندر اهناسيا للمرحلة الإعدادية بإدارة اهناسيا التعليمية، حيث جرت المسابقة بمركز المصادر، وفوز مدرسة إهناسيا الإعدادية بنين بالقطاع الثاني ببندر إهناسيا بإدارة اهناسيا التعليمية، حيث جرت المسابقة بمركز المصادر.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة قسم محرم بك، مراجعة مجانية للطلاب، لمراجعة ما تم دراسته، والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات الدراسية، وعرض أشكال الاسئلة وطرق الإجابة عنها.

كما نظمت أمانة قسم ثالث المنتزه، قافلة طبية مجانية، لتقديم الدعم الطبي، والرعاية الصحية للأهالي، تخصص باطنه وعمل تحاليل الاعتلال الكلوي ووظائف الكلي، والكشف المبكر لسرطان الثدي بحي المهندسين بالمراغي الجديدة، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات الطبية للأهالي، وفي غضون ذلك نظمت أمانة ثالث قافلة طبية، لتقديم الدعم الطبي، والرعاية الصحية للأهالي، تخصص باطنه وعمل تحاليل الاعتلال الكلوي ووظائف الكلي، كما نظمت الأمانة ندوة حول الطرق المبكرة لاكتشاف مرض سرطان الثدي، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات الطبية للأهالي، لتوفير الرعاية الصحية والدعم الطبي.

ونظمت أمانة قسم محرم بك قافلة طبية للأهالي، تخصص باطنة وعمل تحاليل الاعتلال الكلوي الشامل ووظائف الكلى، وتقديم الرعاية الصحية والدعم الطبي للأهالي.

كما وفرت أمانة قسم المنتزة أول، منفذ متنقل لبيع جميع انواع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون بين الوحدة الحزبية بسيدي بشر قبلي ١ وأمانة المجالس المحلية لتخفيف الأعباء عن الأهالي.

وفي محافظة الجيزة

تواصل أمانة مركز أوسيم، القوافل الطبية المجانية، حيث أطلقت بقرية شنبارى القافلة رقم 13 لمبادرة "صحتك تهمنا" المتخصصة في أمراض الرمد وسط إقبال كبير من الأهالي وذلك تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

كما تواصل أمانة مركز العياط، في إقامة معارض لبيع الملابس الشتوية الجاهزة بأسعار مخفضة، عن نظيراتها بالأسواق وسط إقبال كبير من الأهالي قرية القطوري والقرى المجاورة وهي المعارض، ضمن مبادرة "شتاء دافئ".

وتستعد أمانة قسم بولاق الدكرور، لاستقبال أكبر قافلة طبية في تخصصات (الرمد - الباطنة - الأطفال - الجلدية - الأسنان - العلاج الطبيعي - نساء وتوليد) المقررة يوم 13 ديسمبر الجاري بحسب البروتوكول الموقع بين النائب حسام المندوه والمركز القومي للبحوث ومن المنتظر أن تشهد القافلة صرف الأدوية بالمجان وكذلك استقبال الحالات التي تحتاج تدخل جراحي بالمجان.

فيما نظمت أمانة قسم إمبابة ملتقى توظيفي بالتعاون مع عديد الشركات سعيًا لتوفير فرص عمل لشباب إمبابة بالتعاون مع أعداد كبيرة من الشركات وتم إبرام الكثير من التعاقدات على هامش الملتقى الذي أقيم بمقر أمانة الحزب.

وفي محافظة أسيوط

انطلقت منافسات مسابقة أوائل الطلبة التى تجرى بين جميع مدارس المحافظة فى مختلف مراحلها التعليمية، وشهدت المسابقة 7 منافسات، بمشاركة 8 مدارس إبتدائية و6 مدارس إعدادية وبحضور 98 طالب من مدارس دائرة أول أسيوط، وأسفرت عن فوز 4 مدارس ابتدائي وهم دار الرحمة، الفرنسسكان، السلام ع. ث، الرهبات، وفي المرحلة الإعدادية 3 مدارس هي الرهبات، صلاح سالم، النهضة الإعدادية بنات، بينما أمانة مدينة أبنوب أسفرت الجولة الأولي عن فوز 8 مدارس فى اليوم الأول وهى مدرسة الثورة الإبتدائية، وفوز مدرسة عزبه طه الإبتدائية، وفوز مدرسة الناصريه الإبتدائية، وفوز مدرسه طه حسين الإبتدائية، وفوز مدرسه خالد ابن الوليد، وفوز مدرسة تحرير بني رزاح الإبتدائية، وفوز مدرسة ابنوب الجديده الإبتدائية، وفوز مدرسة بنى رزاح الإبتدائية.

وفي محافظة القاهرة

نظمت أمانة قسم الأزبكية، ندوة تثقيفية تحت عنوان "مدرسة الكادر"، وتناولت الحديث عن مفهوم مدرسة الكادر والتعريفات الحزبية واستهدفت تعريف المشاركين بأهميتها.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.