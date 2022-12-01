انت الان تتابع خبر نائب يكشف عن المراحل الاخيرة التي وصلت اليها الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البنداوي خلال حديثه في برنامج "علنا" الذي تبثة فضائية السومرية، إن "الموازنة لم تصل الى مجلس النواب ولا زالت في مرحلة الاعداد عند المالية"، مبينا ان "الوزارة تعمل على الاسراع بأكمالها ليتم مناقشتها مع البرلمان ومن ثم ارسالها الى مجلس الوزراء".واضاف ان"مراحل اعداد الموازنة تشترك بها العديد من اللجان البرلمانية خصوصا المالية لتسهيل الامر على المجلس في اقرارها وتمريرها".

وبشأن الاموال المسروقة، اكد البنداوي، ان "الكتل السياسية والنواب عازمين على دعم الحكومة في قضية استردادها والقضاء على الفساد"، موضحا ان "اغلب الاموال التي سرقت حولها المتهم بسرقتها الى ممتلكات عامة بأسمه او المقربين منه".

ودعا الكتل السياسية الى "وضع حدا لهدر الاموال والفساد ودعم الهيئات والمؤسسات التي تعمل على حفظ امن واستقرار العراق"، مردفا: "من المفترض ان تكون هنالك رقابة على النواب ويشمل الجميع بقانون "من اين لك هذا" من خلال تقديم كشوفات بما يمتلكون وعلى الحكومة متابعة الامر".



وفي الحديث عن دور المحافظين، اوضح ان "رئيس مجلس الوزراء اعطى لكل المحافظين مدة لا تزيد عن 6 اشهر لتقديم منجزاتهم، وهناك لجنة ومكتب تنسيقي بين المحافظات يتولى متابعة المشاريع وتقييمها"، مشيرا الى ان " البرلمان لم يناقش استبدال المحافظين كما اشيع في الفترة الاخيرة".