انت الان تتابع خبر "أزمة أوكرانيا".. حديث عن شرطين لتحقيق السلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد ماكرون بحسب قناة ABC أنه ملزم بالتعاون مع القادة من الجانبين لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال: "السلام المستدام يعني وجود قرار سياسي من الجانبين بالتوصل للتسوية في ظل مشاركة من المجتمع الدولي كضامن للسلام".



وأعلن ماكرون عن نيته إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة وقال إنه عازم أولا على بحث ذلك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.