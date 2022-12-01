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"أزمة أوكرانيا".. حديث عن شرطين لتحقيق السلام

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بغداد - ياسين صفوان - وأكد ماكرون بحسب قناة ABC أنه ملزم بالتعاون مع القادة من الجانبين لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال: "السلام المستدام يعني وجود قرار سياسي من الجانبين بالتوصل للتسوية في ظل مشاركة من المجتمع الدولي كضامن للسلام".


وأعلن ماكرون عن نيته إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة وقال إنه عازم أولا على بحث ذلك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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