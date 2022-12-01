ديل بييرو يبين موقفه من ادارة يوفنتوس

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن صاحب الرقم 10 التاريخي ليوفنتوس، مرشح لمنصب نائب الرئيس خلفًا لزميله السابق بافل نيدفيد.

وقال ديل بييرو في تصريحات أثناء حضوره في الاستوديو التحليلي لكأس العالم عبر شبكة "Bein Sports"، إنه مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة للسيدة العجوز، ولكن من الأفضل توجيه الدعم لها أيُا كانت عناصرها".



وفي رسالة للجماهير على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قال ديل بييرو: "إنها مهمة ذات مسؤولية كبيرة وتستحق كل الدعم".

وأكمل "أعتقد أنه "من الصواب عدم التعليق على الشائعات التي قد تتحول بعد ذلك إلى تكهنات هذه هي الطريقة التي سأتبعها في الأيام القليلة القادمة".

وأنهى رسالته: "يوفنتوس جزء من حياتي وليس جزء صغيرًا، بسبب تاريخي، ومثل كل المحبين، أتابع الأخبار باهتمام كبير".