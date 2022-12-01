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انت الان تتابع خبر المغرب تعبر الى الدور القادم من المونديال عبر بوابة كندا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439874-638055105219793228.png
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-01 | 17:55
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تمكن المنتخب المغربي من العبور الى دور ثمن النهائي بعد الفوز على منتخب كندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد