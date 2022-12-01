المغرب تعبر الى الدور القادم من المونديال عبر بوابة كندا

تمكن المنتخب المغربي من العبور الى دور ثمن النهائي بعد الفوز على منتخب كندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012