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المغرب تعبر الى الدور القادم من المونديال عبر بوابة كندا

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-01 | 17:55

المغرب تعبر الى الدور القادم من المونديال عبر بوابة كندا

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تمكن المنتخب المغربي من العبور الى دور ثمن النهائي بعد الفوز على منتخب كندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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