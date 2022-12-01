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المونديال.. كرواتيا تتأهل لدور الـ 16 بعد تعادلها مع بلجيكا

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-01 | 17:52

المونديال.. كرواتيا تتأهل لدور الـ 16 بعد تعادلها مع بلجيكا

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تأهل منتخب كرواتيا إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب تعادله مع بلجيكا سلبيا، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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