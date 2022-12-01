المونديال.. كرواتيا تتأهل لدور الـ 16 بعد تعادلها مع بلجيكا

تأهل منتخب كرواتيا إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب تعادله مع بلجيكا سلبيا، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

