انت الان تتابع خبر المونديال.. كرواتيا تتأهل لدور الـ 16 بعد تعادلها مع بلجيكا والان مع التفاصيل
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كأس العالم فيفا 2022
2022-12-01 | 17:52
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تأهل منتخب كرواتيا إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب تعادله مع بلجيكا سلبيا، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.