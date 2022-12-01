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روسيا تدعو لتقليص بيع النفط والغاز بالدولار وتشدد على هذا الامر

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين خلال لقاء مع فريق من العلماء الشباب، أنه "يمكن شراء أي شيء من المسامير إلى الماس بدولارات النفط والغاز (عائدات موارد الطاقة) لكن في هذه الحالة سيظل الإنتاج المحلي جامدا بلا تطور".

ودعا الرئيس الروسي إلى "تطوير الصناعات الروسية، بما يجعل روسيا قادرة على إيجاد شركاء تكنولوجيين موثوقين".


وأشار إلى أن "اعتماد روسيا على المكونات الأجنبية في بعض الصناعات إلى ما يصل إلى 90%، ظهر بوضوح في الوقت الراهن".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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