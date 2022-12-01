أمريكا ترفض العملية العسكرية التركية في سوريا

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وقالت الوزارة في بيان إن أوستن تحدث مع وزير الخارجية التركي خلوصي أكارا، لتقديم التعازي في خسائر الأرواح بهجوم إسطنبول في 13 نوفمبر، والهجمات اللاحقة في جنوب تركيا، وأكد من جديد أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا.وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد العمل في شمال سوريا وتركيا، بما في ذلك الغارات الجوية الأخيرة، التي «هدد بعضها بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين، الذين يعملون مع الشركاء المحليين في سوريا لهزيمة داعش».
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