البرهان يلتقي وزراء خارجية الإيقاد

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وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المطروحة في جدول أعمال الاجتماع خاصة قضايا الأمن والاستقرار دول المنطقة ودعم المنظمة للسودان لتجاوز المرحلة الراهنة، إلى جانب بحث تعزيز المجالات التجارية والاقتصادية في القارة الأفريقية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس وفد وزراء خارجية دول منظمة الإيقاد، عقب اختتام الاجتماع الوزاري الـ48 لدول المنظمة بالخرطوم.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المطروحة في جدول أعمال الاجتماع خاصة قضايا الأمن والاستقرار دول المنطقة ودعم المنظمة للسودان لتجاوز المرحلة الراهنة، إلى جانب بحث تعزيز المجالات التجارية والاقتصادية في القارة الأفريقية.

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