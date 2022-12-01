شكرا لقرائتكم خبر حملة سعودية لمكافحة العمى في مدينة تيفلت المغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة تيفلت المغربية، ضمن برنامج «نور السعودية التطوعي»، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 3 ديسمبر الجاري.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 480 حالة، وإجراء 51 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح، وتأتي الحملة امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

على صعيد متصل، وزرع مركز الملك سلمان للإغاثة، 59 طنا و385 كيلو غراما من السلال الغذائية في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 3.330 فردا.