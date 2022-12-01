شكرا لقرائتكم خبر حملة سعودية لمكافحة العمى في مدينة تيفلت المغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 480 حالة، وإجراء 51 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح، وتأتي الحملة امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.على صعيد متصل، وزرع مركز الملك سلمان للإغاثة، 59 طنا و385 كيلو غراما من السلال الغذائية في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 3.330 فردا.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة سعودية لمكافحة العمى في مدينة تيفلت المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.