قيادي حوثي يطلق النار على والده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدم قيادي في ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على إطلاق النار على والده وسط محافظة إب. وقال مصدر محلي إن مواطنا نجا من موت محقق عقب تعرضه لإطلاق نار من نجله الذي يعمل مشرفا بالميليشيات الحوثية في محافظة إب.

وقالت إن المواطن محمد محمد الجابي، نجا من رصاصات أطلقها نجله عيسى، الذي يعد من قيادات ميليشيات الحوثي في مديرية المخادر شمال محافظة إب، حيث نصبته الميليشيات رئيسا لما يسمى بـ»مجلس التلاحم القبلي لمنطقة رهيش».

وأضاف المصدر أن «عيسى الجابي» أطلق الرصاص على والده، في منطقة مفرق رهيش بعزلة بني «سرحة» بمديرية المخادر، عقب استعادة الأب سيارته نوع «شبح»، والتي كانت بمعية نجله.

وحسب الأهالي، فإن الوالد استعاد سيارته، غير أن نجله قام باللحاق به إلى منزلهم، وفور وصوله أطلق الرصاص عليه، غير أن الرصاص لم يصبه، ونجا منها عقب تدخل الأهالي وأبناء المنطقة ومنع الابن من قتل أبيه.

على صعيد آخر، صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيرا،ن من عملياتها العسكرية بطيرانها المسير، ضد مواقع الجيش اليمني والموانئ النفطية في شبوة وحضرموت، في تحد سافر للجهود الدولية لوقف الصراع في اليمن.

وشن طيران مسير تابع للميليشيا الحوثية هجوما على موقع في جبهة باب غلق شمالي محافظة الضالع جنوبا، في حين أسقط الدفاع الجوي لألوية العمالقة الجنوبية، طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون في محافظة شبوة شرقي اليمن، وقال متحدث باسم الألوية، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع طائرة أطلقت من الحوثيين «على شبوة وأسقطتها قبل وصولها إلى الهدف».

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية دعت الأطراف اليمنية، إلى اغتنام الفرصة ووقف الاستفزازات التي تخاطر بدفع اليمن مرة أخرى إلى حرب مدمرة.

وأكدت في بيان على تويتر، أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن، ومعه سفيرا الولايات المتحدة في اليمن ومسقط، التقيا نائب وزير الداخلية العماني خليفة الحارثي في مسقط، ضمن مساعي الولايات المتحدة الداعمة لجهود المبعوث الأممي إلى التوصل لاتفاق جديد لهدنة طويلة في اليمن، وتوسيع فوائدها.

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