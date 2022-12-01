شكرا لقرائتكم خبر للمرة الثامنة.. حزب الشيطان يفشل تصويت رئيس لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الثامنة، أفشل حزب الشيطان اللبناني المسمى بـ(حزب الله) وأعوانه، التصويت على انتخاب رئيس جديد للبنان، خلال انعقاد مجلس النواب أمس، بعدما تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وعقدت الجلسة النيابية الثامنة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان، برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب، بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائبا من أصل مجموع النواب في المجلس وعددهم128 نائبا.

وفرض حزب الله وأعوانه إرادتهم بعدما صوت 52 عضوا بالورقة البيضاء، مقابل 37 صوتا لميشيل معوض،

وقال بري «إن النائب ميشيل معوض حصل على 37 صوتا مقابل 52 ورقة بيضاء، وأربعة أصوات لعصام خليفة وأربع أوراق ملغاة، داعيا إلى عقد جلسة جديدة يوم الخميس المقبل.

ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب في المجلس المؤلف من 128 عضوا في جولة التصويت الأولى، وجرى عقد سبع جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها يوم الخميس 24 نوفمبر الماضي، وباءت كلها بالفشل.

وكانت مصادر لبنانية كشفت عن تحرك كبير لقوى المعارضة في المجلس النيابي لمواجهة سيناريو حزب الشيطان اللبناني المسمى بـ(حزب الله) وحلفائه، في تأمين النصاب اللازم لانتخاب رئيس جديد للبنان من فريقه.

ويرى مراقبون أن الحزب الموالي لإيران يجهز لسيناريو شيطاني، حيث يؤيد في الخفاء انتخاب سليمان فرنجية ويجهز للحصول على دعم حلفائه قبل حسم الموقف، ويؤكدون أنهم يبحثون عن رئيس يحمي مصالحه وسياساته تحت مسمى حماية المقاومة اللبنانية.

ويختبئ حزب الله مع حلفائه خلال جلسات انتخاب الرئيس، خلف الورقة البيضاء، بسبب عدم قدرة الحزب المدعوم من إيران على إقناع حليفه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بدعم مرشحه غير المعلن حتى الآن وهو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وتجاوز الشغور الرئاسي في لبنان شهرا، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون في 31 أكتوبر الماضي.

انتخابات رئيس لبنان:

