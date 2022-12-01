انطلاق فعاليات برنامج تدريب أعضاء مجلس الدولة دفعة 2019 بالأكاديمية الوطنية

القاهرة - سامية سيد - انطلقت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات البرنامج التدريبى المصمم لتدريب، أعضاء مجلس الدولة بدرجة مندوب مساعد من دفعة 2019 والذى يتضمن دراسة بعض الموضوعات التدريبية المتعلقة بالمهارات الشخصية، والقيادية، وإدارة المشروعات، جنبًا إلى جنب مع دراسة موضوعات التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وموضوعات التغير المناخى، والجهاز الإدارى للدولة المصرية، كذلك دراسة بعض الموضوعات التى تتعلق بالمالية العامة والاقتصاد، وتنفيذ بعض الزيارات الميدانية والأنشطة.

كما يتضمن البرنامج التدريبى أيضًا دراسة بعض الموضوعات القانونية المتخصصة التى يتم تقديمها بالشراكة مع مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة.

يأتى هذا التدريب فى إطار الشراكة المتميزة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس الدولة المستمرة منذ عام "2019" فى إطار رؤية مجلس الدولة نحو إعداد وتأهيل كوادر قضائية تمتلك العديد من المهارات القيادية، والشخصية، والإدارية الهامة، التى يجب توافرها فى أى رجل دولة، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة المصرية ومبادئ الجمهورية الجديدة، حيث استفاد من البرامج المشتركة بين الأكاديمية ومجلس الدولة ما يقارب من "1100" عضو من مختلف الدرجات القضائية على مدار ما يزيد عن "10 آلاف" ساعة تدريبية.