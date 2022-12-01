رئيس "طاقة النواب" يلتقى الملا: مصر لديها الإمكانات لتكون مركزا إقليميا للطاقة

القاهرة - سامية سيد - التقت هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله، اليوم الخميس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحضورة وكيلة اللجنة النائبة رشا رمضان

وقال النائب حسام عوض الله فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم أن اللقاء يأتى فى إطار حرص اللجنة ومتابعتها لقطاع من أهم قطاعات الطاقة فى مصر خاصة فى ظل الظروف العالمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتذبذب أسعار البترول عالميا مع استمرار آثار الحرب الروسية الأوكرانية على كل اقتصاديات العالم

وأضاف "عوض الله" أن اللقاء تناول خطة عمل الوزارة خاصة خلال الفترة المقبلة فى إطار استراتيجية وزارة البترول لمواجهة اثار الأزمة عالميا وارتفاع اسعار الطاقة وأهمية صادرات الغاز المصرى والتحول إلى الغاز لانتاج الطاقة وكذلك زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليا من خلال استراتيجية تطوير المصافى ومعامل التكرير وانشاء معامل جديدة للوصول للاكتفاء الذاتى محليا من المنتجات البترولية خلال السنوات المقبلة

واكد عوض الله على أن مصر لديها استراتيجية وتملك كافة الإمكانات للتحول لمركز إقليمى للطاقة ليس فقط التقليدية ولكن أيضا للطاقة الخضراء فى ظل المشروعات الكبيرة التى تقوم بها مصر والاتفاقات التى وقعتها فى هذا المجال.

وأشار رئيس طاقة النواب إلى أن اللقاء تناول ايضا الاستراتيجية المصرية للتحول للطاقة الخضراء ومشروعات الاقتصاد الاخضر والتحول إلى الطاقة الصديقة للبيئة من خلال التحول إلى الغاز الطبيعى بشكل اكبر وخطة الوزارة لانشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بشكل اكبر لتشجيع تحويل السيارات للغاز الطبيعي

ولفت عوض الله إلى أن اللقاء اكد على التعاون الكبير بين وزارة البترول واللجنة ومجلس النواب بشكل عام حيث يعمل الجميع فى إطار هدف واحد هو خدمة الوطن والمواطن والمصلحة العامة للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يولى اهتماما كبيرا لقطاع الطاقة والبترول.