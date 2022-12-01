شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب": مدينة المنصورة الجديدة تحمل شعار الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى افتتاح المشروعات القومية الكبرى والمدن الجديدة، وذلك بعد افتتاح الرئيس السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة، التى تعتبر نقلة كبيرة على صعيد المدن الجديدة، وأحد أهم شرايين التنمية في ساحل مصر وامتداد لمدينة المنصورة التاريخية، كما تعد واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشروعات والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة والتي تحمل شعار "الجمهورية الجديدة".

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات له ، اليوم الخميس، أنه بالنظر إلى المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، التى يفتتحها الرئيس فسوف نلحظ أنها تستهدف حياة المواطن البسيط بشكل مباشر، وتستوعب أى زيادات سكانية، وتتيح فرص عمل وفرص حياة ويفك حالة الازدحام عن العاصمة الأم، مشيرا إلى أن هذا النموذج ينفذ في كل محافظات الجمهورية بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة، التي تعظم وتحسن الحياة المعيشية للمواطن.

وأشار عبد الفضيل إلى أن مدينة المنصورة الجديدة التي تم تدشينها بقرار جمهوري من الرئيس السيسي عام 2018 تربعت علي عرش المدن الساحلية المصرية الرائعة بل إنها تربعت على عرش المدن الساحلية، كونها مدينة من مدن الجيل الرابع، حيث تعد واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وقال عبد الفضيل: "لسنا فى حاجة إلى التذكير بالحقيقة العلمية البديهية التى تقول إن التنمية كالأواني المستطرقة بمجرد أن تتحقق فى مكان ما أو إقليم بداخل الدولة فإنها ما تلبث أن تتمدد تلقائيا إلى بقية الأقاليم، وبناءً عليه فإن الهدف من إنشاء تلك المدن الذكية هو خلق تنمية عمرانية تمثل بدورها قبلة جديدة للمواطنين نحو مستقبل أفضل".

وأكد رئيس لجنة القوي العاملة، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد نحو تنمية عمرانية مستدامة على مستوى المدن الجديدة، وتطوير العشوائيات، من خلال القضاء على المناطق الخطرة غير الآمنة والنهوض بالبنية التحتية في مختلف ربوع المحافظات، وإطلاق مبادرة "سكن كريم" ،وجاءت مبادرة حياة كريمة" تكلل هذه الجهود.