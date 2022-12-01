شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ولاء عبد الفتاح: المنصورة الجديدة إنجاز يضاف لإنجازات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة ولاء عبدالفتاح، عضو مجلس النواب بالمنصورة، أن إفتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات القيادة السياسية، التى سعت خلال السنوات الماضية إلى إحداث نقلة نوعية فى البناء العمرانى والحضارى للدولة، من خلال التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الذكية.

وقالت "عبد الفتاح"، إن الثورة العمرانية التى طالت كل شبر فى مصر ساهمت فى تخفيف الضغط والكثافة السكانية، لافتة إلى أن المدينة الجديدة أصبحت الظهير العمرانى المحافظات الدلتا الأمر الذى يقلل التكدس السكانى فى محافظات الدلتا.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مدينة المنصورة الجديدة تنتمى إلى مدن الجيل الرابع، وتتمتع بأحدث التقنيات سواء فى شبكة المواصلات الصديقة للبيئة، أو شبكة الاتصالات والإنترنت، وهو ما تسعى إليه مصر فى كافة مدنها الجديدة، إيمانا منها بمسئوليتها كقائدة لمواجهة التغيرات المناخية.

والجدير بالذكر أنه تم وضع الأساس لها فى مارس 2018، وصدر بها قرار جمهورى عام 2017 بمساحة 7211 فدانا، فإن أهم ما يميزها أنها قابعة فى وسط الدلتا، وهذا يعنى أن التنمية والمشروعات لم تعد حكرا على القاهرة والإسكندرية كما هو المعتاد خلال العقود الماضية.

وشددت النائبة ولاء عبد الفتاح على أن مدينة المنصورة الجديدة سوف تكون واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التى أطلقتها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.