انت الان تتابع خبر موسكو تبعث برسائل تحذيرية لواشنطن بشأن تزويد كييف بالأسلحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان: "القيادة الأمريكية، كونها ليست طرفا في الاتفاقات ولا تتحمل أي مسؤولية عن ذلك، تدفع حلفاءها إلى انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي في مجال الحد من الأسلحة التقليدية. وفي هذا الصدد، يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ الإجراءات الجوابية المناسبة".وأشارت إلى أن "الاتحاد السوفيتي قدم المساعدة لدول حلف وارسو في إنتاج النماذج السوفيتية من الأسلحة والمعدات العسكرية على أراضيها".

وتابعت: "تم تنفيذ هذه الأنشطة بالامتثال الكامل للاتفاقيات الحكومية الدولية، والتي تعهد بموجبها المرخص لهم بعدم توريد المنتجات المصنعة إلى بلدان أخرى دون موافقة خطية من الاتحاد السوفياتي، أي روسيا باعتبارها الخلف القانوني للدولة السوفيتية".