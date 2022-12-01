انت الان تتابع خبر توجيه حكومي جديد يخص "عمولات" شركات الدفع الإلكتروني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان إن الأخير "وجّه، اليوم الخميس، بتشكيل لجنـة تدقيقيـة مختصـة، تتـولى مراجعـة العمـولات التـي تستحصـلها شـركات الدفع الإلكترونـي كافة، مـن المـواطنين، واتخـاذ الإجراءات بحق المخالف منها وفقاً للقانون".وتتولى اللجنة أيضا، بحسب البيان "تدقيق العقود المبرمـة مـع الشـركات آنفا، وبيان مدى انسجامها مـع القوانين والأنظمة والتعليمـات النافذة، وتحقيـق المصلحة العامة".