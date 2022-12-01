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توجيه حكومي جديد يخص "عمولات" شركات الدفع الإلكتروني

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان إن الأخير "وجّه، اليوم الخميس، بتشكيل لجنـة تدقيقيـة مختصـة، تتـولى مراجعـة العمـولات التـي تستحصـلها شـركات الدفع الإلكترونـي كافة، مـن المـواطنين، واتخـاذ الإجراءات بحق المخالف منها وفقاً للقانون".

وتتولى اللجنة أيضا، بحسب البيان "تدقيق العقود المبرمـة مـع الشـركات آنفا، وبيان مدى انسجامها مـع القوانين والأنظمة والتعليمـات النافذة، وتحقيـق المصلحة العامة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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